Docu werpt nieuw licht op overlijden Brittany Murphy: “Als haar echtgenoot er niet was geweest, had ze nog geleefd”

CelebritiesAmper 32 was Brittany Murphy toen ze in 2009 plots het leven liet in haar eigen badkamer. Uit de autopsie bleek dat een longontsteking, in combinatie met bloedarmoede en overmatig medicijngebruik, haar fataal geworden was. De wereld reageerde geschokt, want hoe kon een geliefde actrice sterven aan een makkelijk te genezen ziekte? De nieuwe HBO-docu ‘What Happened, Brittany Murphy?’, bij ons te zien op Streamz, dook in haar leven en ontdekte dat het er bij de actrice thuis allerminst fraai aan toeging. “We vonden 90 potjes met medicijnen in de slaapkamer.”