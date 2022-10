Dochtertje van Serena Williams maakt hilarische vergissing: “Is dat voor onze kat?”

Celebrities Kevin Spacey opnieuw voor de rechter voor seksuele avances naar minderjari­ge collega

Acteur Kevin Spacey (63) verschijnt donderdagmiddag voor de rechtbank in New York in de zaak die acteur Anthony Rapp tegen hem heeft aangespannen. Spacey zou in 1986, toen Rapp nog maar 14 jaar was, seksuele toenadering hebben gezocht.

10:58