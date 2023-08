Dochtertje van Bruce Willis vindt een speciale steen om haar zieke papa te steunen

Celebrities Voormalige beste vriendin Touriya Haoud adviseert Sylvie Meis: “Doe je masker af en zoek een eenvoudige man”

Ooit waren ze beste vriendinnen: Sylvie Meis (45) en Touriya Haoud (45) gingen voor elkaar door het vuur! Tot 2013 was er geen vuiltje aan de lucht; ze huilden bij elkaar uit, deelden hun diepste geheimen en hadden de grootste lol. Het was Sylvie die in dat jaar inééns een punt achter hun vriendschap zette.