Dochters Bruce Willis onder de indruk van alle steun voor hun zieke ‘daddio’: “We voelen de overweldigende liefde”

“Ik voel me emotioneel moe en beduusd, maar ook erg onder de indruk van hoeveel liefde mensen hebben voor mijn papa”, schrijft Scott LaRue (31) in haar Instagram Stories. Haar zus Talullah Belle (29) zegt dat ze zich daar helemaal in kan vinden. “We voelen de overweldigende liefde voor onze ‘guy’ en onze familie.” De oudste zus, Rumer (34), sluit zich daarbij aan. “Zo ontzettend dankbaar hiervoor, en voor de liefde voor ons en onze ‘daddio’.”

Willis heeft vijf dochters. Rumer, Scott en Talullah kreeg hij met actrice Demi Moore (60), met wie hij nog altijd goed contact heeft. Met het Britse/Amerikaanse model Emma Heming, met wie Willis in 2009 trouwde, kreeg hij tien jaar geleden Mabel Ray. Twee jaar later werd haar zusje Evelyn Penn geboren.

Volledig scherm Emma Heming, Rumer Willis, Bruce Willis, Tallulah Belle Willis, Demi Moore en Scout LaRue Willis. © FilmMagic

Ook sterren als Selma Blair, Alyssa Milano en Bonnie Hunt lieten op sociale media mee te leven met Willis en zijn familie. Paris Hilton en ‘Breaking Bad’-ster Aaron Paul deelden berichtjes waarin zij hun medeleven met Bruce en zijn familie deelden. “Je vader is een legende”, schreef Paul aan Rumer. Maria Shriver, de ex-vrouw van Arnold Schwarzenegger, meldde zich op Twitter. “Het helpt altijd als mensen delen dat zij aan deze ziekte lijden. Het is vreselijk om dit nieuws te krijgen, maar een diagnose biedt ook antwoorden.” Haar vader stierf aan de gevolgen van alzheimer. Sindsdien spreekt zij zich in de media veel uit over de ziekte om aandacht te genereren.

Wrede ziekte

Donderdag maakte de familie in een gezamenlijk statement bekend dat de situatie van Willis, die furore maakte met kaskrakers als ‘Die Hard’ en ‘The Sixth Sense’, was verslechterd nadat vorig jaar wereldkundig werd dat hij leed aan de taalstoornis afasie. Hij moest daardoor afscheid nemen van zijn acteercarrière. Artsen hebben de aandoening frontotemporale dementie (FTD) vastgesteld, liet de familie weten: “Een wrede ziekte waar veel mensen waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord.” Toch kan het iedereen treffen. Voor mensen onder de 60 is FTD de meest voorkomende vorm van dementie. En omdat het jaren kan duren voordat de diagnose wordt gesteld, komt FTD waarschijnlijk veel vaker voor dan we weten.

Alzheimer Stichting Nederland schrijft dat de ziekte de frontaalkwab aantast, het deel van de hersenen dat we gebruiken om keuzes te maken, plannen te maken en onze coördinatie te regelen. “We toetsen met de frontaalkwab of ons (geplande) gedrag voldoet aan onze normen en waarden. De temporaalkwab speelt ook een rol in ons gedrag, maar is vooral belangrijk voor taal en spraak. Bij frontotemporale dementie sterven de hersencellen in de frontaalkwab af.”

Geen behandeling

Een behandeling is er nog altijd niet, schrijft Willis’ familie. Ze hopen dat die er in de toekomst wel zal komen en zullen zich daarom inzetten om de ziekte onder de aandacht van de media te brengen en bewustwording te creëren bij de mensen. Bruce had daar graag een rol in willen spelen door de media op te zoeken en het bewustzijn te vergroten. Dat gaat vanwege zijn toestand echter niet.

“Bruce heeft altijd vreugde in het leven gevonden, en heeft iedereen die hij kent geholpen hetzelfde te doen”, schreven zijn vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi en zijn kinderen in het statement donderdag. “Het betekent de wereld voor ons om te zien dat zijn levensinstelling weerklinkt in de zorg die jullie voor hem en ons allemaal hebben. We zijn zo ontroerd door de liefde die jullie hebben gedeeld voor onze dierbare echtgenoot, vader en vriend in deze moeilijke tijd. Jullie mededogen, begrip en respect zullen ons in staat stellen om Bruce te helpen om zoveel mogelijk van het leven te genieten.”

