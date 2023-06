Dochter van Olivia Newton-John ziet 'geest' van overleden moeder verschijnen

CelebritiesChloe Lattanzi, dochter van Olivia Newton-John, gelooft in leven na de dood. In een video op sociale media zegt het 37-jarige model dat een merkwaardige gebeurtenis haar deed geloven dat haar moeder, die in augustus 2022 overleed aan borstkanker, communiceert vanuit het hiernamaals.

“Voor haar dood beloofde mijn moeder me: ‘Als het mogelijk is, zal ik verschijnen als een lichtbol.’ Haar favoriete kleur was blauw”, zegt Lattanzi in de video die ze op Instagram deelde. “Ongeveer een week na haar overlijden, liep ik rond met mijn telefoon en die maakte uit zichzelf een foto. Ik had de foto niet genomen. Maar toen ik ernaar keek, zag ik iets blauws rond het hoofd van mijn hond zweven.”

Chloe toont in de video de bewuste ‘lichtbol’ en merkt op dat ze het verschijnsel ook heeft gezien op een foto van haar stiefmoeder, Nancy Chuda. “Het is adembenemend en verbazingwekkend”, zegt de dochter van Olivia. “Het is de geest van mijn moeder. Je geliefden verlaten je nooit.”

Hoewel sommigen verbaasd reageren op de video, is er ook bewondering. “Ik geloof het”, reageert iemand. “Je moeder had zeker een gave tijdens haar leven en ik geloof dat ze contact maakt vanuit het hiernamaals.” Terwijl een ander reageert: “Het gaat over het begrijpen van de taal die ons verbindt, of die nu bestaat of niet. Dat heeft Olivia Newton-John altijd geweten.”

‘Ik voel haar aanwezigheid’

John Easterling, de 71-jarige echtgenoot van Newton-John, zegt ook te geloven in een leven na de dood. Hij onthulde in ‘The Today Show’ dat hij haar aanwezigheid soms voelt in hun huis, “laat in de nacht of vroeg in de ochtend.”

Na het overlijden van de actrice en zangeres op 73-jarige leeftijd beschreven John en Chloe hoe alle steun aanvoelde als een “reddingsboei”. “Het voelde als een grote omhelzing van het universum. Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die naar ons uitreikten en hun hart en verbinding deelden”, merkten ze destijds op.

