Dochter van Olivia Newton-John wordt emotioneel tijdens interview: “Ze wilde alleen maar goed doen voor de wereld”

Duidelijk geëmotioneerd zei ze aan ‘Nine’: “Het is prachtig om te zien hoe zoveel mensen mijn moeder steunen. John (Olivia’s weduwnaar red.) en ik zijn er in gedachten bij. Nu hebben we gewoon even tijd nodig om te rouwen.” Lattanzi is enorm aangegrepen door het evenement, zeker omdat het haar geliefde moeder zo na aan het hart lag. “Dit was haar hart. Hier leefde ze voor. Ze zag de voordelen van holistische behandelingen, acupunctuur en muziektherapie”, klonk het. “Ze is een engel en was een magisch persoon. Ze wilde alleen maar goed doen voor de wereld.”