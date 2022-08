Dochter van Olivia Newton-John deelt duet met haar moeder: “Het was een eer om jouw kind te mogen zijn”

Moeder en dochter brachten vorig jaar in januari ‘Window in the wall’ uit. Op Instagram deelde Chloe enkele beelden van hoe ze samen met haar mama het nummer inzong. “Jij bent mijn lichtbron, mama. Mijn veilige plek. Mijn hart. Het was en blijft een eer om jouw kind en beste vriendin te mogen zijn. Je bent een engel op aarde, iedereen die jou kende is gezegend. Ik hou voor altijd van je, mijn leraar, mijn mama”, schreef Chloe bij de video.