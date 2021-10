Dochter van Madonna moest schoolgeld zelf betalen: “In mijn familie krijg je niets voor niets”

CELEBRITIES Na Tom Cruise zijn ‘nieuwe gezicht’: ook deze sterren gingen iets te vaak langs bij de plastische chirurg

14 oktober Tom Cruise (59) kreeg onlangs de wind van voren toen hij bijna onherkenbaar opdook tijdens een honkbalwedstrijd in San Francisco. De acteur verscheen er met een vreemd, opgezwollen gezicht, tot afschuw van veel fans: “Hij lijkt wel één of ander knaagdier.” Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is, maar de woorden ‘plastische chirurgie’ vielen al snel. En hij is lang niet de enige ster waarbij een ingreep misliep. Een overzicht van de meest opvallende transformaties.