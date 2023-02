Dochter van Eminem is verloofd met haar vriend Evan

TV Helena Bonham Carter mengt zich in ‘The Crown’-hei­sa: “Ze zouden beter niet verdergaan met de reeks”

Het vijfde seizoen van de populaire Netflixreeks ‘The Crown’, die in november werd gelanceerd, rolt nog steeds vlot over de tongen. De streamingdienst wordt overladen door kritiek, omdat de reeks een loopje neemt met de werkelijkheid en bepaalde gebeurtenissen serieus aandikt. Maar nu laat ook actrice Helena Bonham Carter (56), die in het derde en vierde seizoen de rol van prinses Margaret vertolkte, van zich horen. “’The Crown’ was een historisch drama, maar nu...”

3 februari