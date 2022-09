Dochter van Carrie Fisher pronkt met bolle babybuik op première van ‘Ticket to Paradise’

Billie Lourd omarmde haar buikje in een roségouden mini-jurk met pailletten. Terwijl haar partner Austen Rydell er netjes bijstond in een grijs pak met stropdas. Glunderen van trots deden ze op de première van ‘Ticket to Paradise’. Want de twee zijn in blijde verwachting van hun tweede kindje.

Billie en Austen werden voor het eerst ouders in september 2020. Toen verraste Billie haar fans met een foto van de kleine babyvoetjes van haar zoon die uit het deken staken. Ze schreef erbij: “Even voorstellen: Kingston Fisher Lourd Rydell.” Opvallend is dat het kindje de naam ‘Fisher’ draagt. Die beslissing nam Billie namelijk om haar overleden moeder Carrie Fisher te eren. Of hun tweede kindje ook die naam zal dragen, is nog niet duidelijk. Eerder dit jaar, in maart, trad het koppel ook in het huwelijksbootje.