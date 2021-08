Dochter van Bruce Springsteen verovert zilver op Olympische Spelen

Celebrities Vlak voor de herstart van zijn proces: R. Kelly maakt bekend dat hij compleet blut is

4 augustus R. Kelly (54) heeft nog eens van zich laten horen. De Amerikaanse zanger zit al sinds 2019 in de cel nadat verschillende vrouwen en mannen hem beschuldigden van seksueel misbruik. Gevolg? Het fortuin van Kelly is er ondertussen helemaal door. Daarnaast heeft de ‘I Believe I Can Fly’-zanger nood aan nieuwe kleren, want hij is de afgelopen twee jaar heel wat bijgekomen waardoor al zijn oude kleding niet meer past.