Dochter Olivia Newton-John kampt met gezondheidsproblemen: “Ik heb mezelf verwaarloosd”

Volgens Chloe is het dan ook genoeg geweest. Het moet veranderen. “Een van de grootste boodschappen van mijn moeder was om goed voor jezelf te zorgen. Dus ga ik dat doen.” De enige dochter van de ‘Grease’-ster zal zich voor drie weken focussen op zichzelf en neemt daarom een pauze van sociale media. “Ik kijk ernaar uit om terug sterk in mijn eigen schoenen te staan”, besluit ze. Verder laat ze nog weten dat ze in oktober zal deelnemen aan de tiende editie van de jaarlijkse Walk for Wellness, die in Melbourne wordt gehouden om geld in te zamelen voor het Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre.

Eerder deze maand was Chloe nog te gast bij de ‘Something to Talk About’-podcast. Daarin vertelde ze dat ze de aanwezigheid van haar moeder nog steeds kan voelen. Ze voelt Olivia overal om zich heen op haar ranch in Californië, waar Lattanzi en haar echtgenoot James Driscoll samen wonen. “Het is een plek waar ik haar echt voel, in spirituele zin. Het is een tastbare plek waar ik mijn moeder aanvoel. Alsof ik over de aarde loop en denk: haar voet heeft hier gestaan. Of ik kan op haar favoriete stoel zitten, wetende dat ze daar duizenden keren heeft gezeten, en me voorstellen dat ik op haar schoot zit. Voor mij leeft ze nog steeds”, klonk het destijds.