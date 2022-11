Dochter Johnny Depp vertelt waarom ze zwijgt over zijn rechtszaak: “Ik hoef mij niet te verantwoorden”

Dat vertelt Lily-Rose, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, deze week in ‘Elle’. “Als iets wat zo privé en persoonlijk is ineens helemaal niet zo persoonlijk meer is, voel ik dat ik recht heb op mijn eigen geheime tuin met gedachten’’, aldus Depp. “Ik denk ook dat ik voor niemand verantwoording af hoef te leggen. Tijdens een groot deel van mijn carrière wilden mensen mij definiëren aan de hand van de mannen in mijn leven, of het nu mijn familieleden waren of mijn vriendjes’’, zegt Lily-Rose, die samen was met bekende collega’s als Timothée Chalamet en ‘Elvis’-ster Austin Butler. “Ik ben er klaar voor om te worden gedefinieerd aan de hand van de dingen die ik zelf doe.’’