Dochter Elvis Presley getuigt over zelfmoord van haar zoon: “Mijn leven is verwoest”

CelebritiesLisa Marie Presley (54), dochter van ‘King of Rock and Roll’ Elvis Presley, getuigt dat ze de dood van haar zoon Benjamin Keough nooit zal kunnen verwerken. De 27-jarige Benjamin pleegde in 2020 zelfmoord toen hij onder invloed was van alcohol en cocaïne.

Lisa Marie Presley, de enige dochter van Elvis Presley, vertelde in een interview met People over hoe de dood van haar zoon haar leven onomkeerbaar veranderde. Ze getuigt dat ze zijn overlijden nooit een plaats zal kunnen geven en dat haar vriendinnen haar daarop afrekenen. “Ze willen dat ik terugkeer naar mijn normale leven en mijn zoon loslaat. Daarom nemen ze zelden nog contact met me op.” Het enige waar de zangeres zich naar eigen zeggen nog aan optrekt, zijn haar drie dochters: haar oudste dochter Riley Keough (33) en de 13-jarige tweeling Finley en Harper Lockwood.

Het interview kwam er naar aanleiding van de nationale dag van de rouw. “Omdat ik sinds de dood van mijn zoon door een gruwelijke hel ga, dacht ik eraan om andere mensen aan te moedigen om hun persoonlijke ervaringen te delen. Niet alleen om zichzelf te helpen, maar misschien om iemand anders te helpen die rouwt.” Volgens Lisa Marie is rouwen ook een onophoudelijk gegeven: “Rouw houdt niet op, het gaat niet weg. Het is iets waar je voor de rest van je leven mee zal moeten leven. Je komt er niet overheen of je gaat niet verder met je leven”, onthult ze.

Lisa Marie Presley en haar kinderen Benjamin Keough, Riley en tweeling Finley and Harper Lockwood.

Eigen schuld

Lisa Marie geeft zichzelf voornamelijk de schuld voor de dood van haar zoon, maar heeft daarnaast ook moeite met de manier waarop anderen haar beschuldigen: “Het is al erg genoeg dat ik mezelf elke dag de schuld geef van zijn overlijden. Maar dat er ook nog vernederende blikken en valse beschuldigingen bij komen kijken van voormalige vrienden en familieleden, is voor mij de druppel. Ik voel me vaak alleen in het verwerken van mijn verdriet. In het begin werd ik nog ondersteund door mijn naasten, maar dat is nu minder het geval.”

Keough stierf op 12 juli 2020. Hij werd aangetroffen in zijn woning in Calabasas. Na onderzoek werd vastgesteld dat hij zelf een einde aan zijn leven had gemaakt. Achteraf bleek ook dat hij op het moment van zijn overlijden onder invloed was van alcohol en cocaïne.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

