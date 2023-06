Dochter Bruce Willis openhartig over diagnose van haar vader: “Ik was zelf te ziek om ermee om te gaan”

CelebritiesTallulah Willis, de 29-jarige dochter van Bruce Willis (68), heeft zich in ‘Vogue’ openhartig uitgesproken over de diagnose van haar zieke vader én hoe ze ermee omging. “Ik dacht dat hij geen interesse meer in mij had.”

In 2022 raakte bekend dat de ‘Die Hard’-acteur kampt met de taalstoornis afasie. En in februari 2023 volgde een nieuwe gezondheidsupdate: de Golden Globe-winnaar heeft frontotemporale dementie. (Frontotemporale dementie is een vorm van dementie waarbij vooral de voorste delen van de hersenen beschadigd raken. Symptomen zijn onder meer problemen op empathisch vlak red.)

‘Gehoorverlies’

Tallulah bekent in een openhartig gesprek met ‘Vogue’ dat zij en haar familie in eerste instantie dachten dat Willis niet reageerde door ‘gehoorverlies’. “Het begon met een soort ‘vage apathie’, die de familie toeschreef aan gehoorverlies in Hollywood.” Maar naarmate zijn ongevoeligheid groter werd, nam Tallulah dit erg persoonlijk op. “Hij heeft twee kinderen met mijn stiefmoeder, Emma Heming Willis, en ik dacht dat hij geen interesse meer in mij had. Hoewel dit niet verder van de waarheid kon liggen, martelden mijn hersenen me met de gedachte dat ‘ik niet mooi genoeg was voor mijn moeder’ en ‘niet interessant genoeg voor mijn vader’.”

Tallulah - de jongste van de drie dochters die Bruce deelt met actrice Demi Moore - vertelt verder dat ze moeite had met het accepteren van zijn verslechterende gezondheidstoestand. Dit onder meer omdat ze in diezelfde periode leed aan de eetstoornis anorexia en de diagnose ADHD kreeg. “Hierdoor vermeed en ontkende ik zijn gezondheidsproblemen. Iets waar ik niét trots op ben. De waarheid is dat ik zelf te ziek was om ermee om te gaan...” Tallulah vervolgt: “Terwijl ik postte op Instagram - ondanks mijn lichaamsdysmorfie - was mijn vader in stilte aan het lijden. Er werden allerlei onderzoeken gedaan, maar er was nog geen diagnose.”

Confronterend was voor haar een bruiloft die ze bijwoonde in 2021. De vader van de bruid gaf toen een ontroerende toespraak. “Plots realiseerde ik me dat ik dat moment - dat mijn vader op mijn bruiloft over mij praat - nooit zal hebben. Het was verwoestend. Ik verliet de eettafel, liep naar buiten en begon te huilen in de struiken.”

Schatten verzamelen

Nu sprokkelt ze als een - in haar eigen woorden - ‘archeologe naar allerlei schatten’, herinneringen die met haar vader te maken hebben. Steeds als ze hem een bezoekje brengt maakt ze veel foto’s en al zijn voicemails bewaart ze op een harde schijf. “Hij weet nog wie ik ben en licht op als ik de kamer binnen wandel.” Ze gaat verder: “Ik blijf wisselen tussen de tegenwoordige en verleden tijd als ik over Bruce praat: hij is, hij was, hij is,... Dat komt omdat ik hoop voor mijn vader heb die ik niet kan loslaten. Ik heb zijn persoonlijkheid altijd in mezelf gezien en ik weet gewoon dat we goede vrienden zouden zijn als we meer tijd hadden.”

