Dochter Bono blikt terug op wilde jeugd: “Papa wilde geen jonge, knappe muzikanten meer inhuren”

Opgroeien als de dochter van een wereldberoemde muzikant als Bono, het heeft voor- en nadelen. Dat weet Eve Hewson maar al te goed. Een van die voordelen? Directe toegang tot heel wat bekende mensen. In Town&Country verklapt Eve dat ze - toen ze 11 jaar oud was - samen met haar zusje het adresboekje van haar vader wegkaapte, en doodleuk beroemdheden begon op te bellen. Justin Timberlake bijvoorbeeld, die een hele tijd aan de lijn bleef om haar vragen over algemene kennis te beantwoorden. “We waren kleine herrieschoppers", geeft ze toe. “En er kwam een moment in m'n tienerjaren waarop mijn vader geen voorprogramma met knappe muzikanten meer kon inhuren. Dan zei hij: ‘Geen jongens die rond de twintig zijn, alsjeblieft!’”

Stabiliteit

Toch kijkt Eve, die al te zien was in ‘Robin Hood' en ‘The Luminaries’, vooral met een warme blik terug op haar kinderjaren. Met dank aan haar ouders, die al sinds ze 15 waren een koppel vormen. “Ik had geluk dat ik die houvast had. Ik ben opgegroeid met een gevoel van veiligheid in een onstabiele en hectische wereld, die ook geweldig en magisch is. Het geweldige aan Ierse mensen is dat ze zich niets aantrekken van beroemdheden. Het kan ze niet schelen dat iemand een mooie auto heeft, of een dure handtas. Het enige wat ze belangrijk vinden is een goed gevoel voor humor."

Eve vertelt dat Bono en haar moeder Ali niet echt blij waren met haar beslissing om actrice te worden. “Ze waren bang dat ik naar LA zou vertrekken en zo'n kind van beroemdheden zou worden dat alleen maar rondhangt op Rodeo Drive (een straat vol chique winkels in Beverly Hills, red.). Ik denk dat elke ouder die een kind moet grootbrengen in een bepaalde levensstijl daar bang voor is." Toen ze halverwege de twintig was, had ze een onstabiele periode, geeft ze toe. Ze kleurde haar haren roze en ‘nam enkele twijfelachtige beslissingen in m’n privéleven.' Op dat moment begon Eve ook te twijfelen of ze wel een toekomst in acteren had. Maar mama Ali bracht haar weer op het rechte pad. “Ze zei: ‘Je hebt gezegd dat dit is wat je met je leven wilde doen. Je kan nu niet gewoon van gedachten veranderen. Je bent hier verliefd op, en je moet er dan ook voor werken.' En zoals zoveel moeders, had ze gelijk", besluit Eve.

