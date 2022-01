Dochter Bob Saget brengt emotioneel eerbetoon aan haar vader

“Aan iedereen die bang is om lief te hebben, Onvoorwaardelijke liefde is het grootste geschenk”, begon Lara aan haar emotionele post. “Mijn vader had lief met alles wat hij had. Hij had zoveel redenen om bang te zijn om lief te hebben. Zoveel geliefden verlieten hem al,” vervolgde Lara. “In plaats van bang te zijn, had hij meer lief. Ik ben meer dan dankbaar om die liefde te ontvangen en te geven.”