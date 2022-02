Dochter Ben Stiller teleurgesteld dat haar vader er niet altijd was voor haar: “Moeilijk om te horen”

CelebritiesBen Stiller (56) staat weer in de schijnwerpers. Vorige week raakte het nieuws bekend dat de acteur opnieuw een koppel vormt met z’n ex Christine Taylor (50). Het stel ging in 2017 na zeventien jaar huwelijk uit elkaar, maar tijdens de pandemie vonden ze elkaar terug. In een interview met Esquire vertelt Stiller hier meer over. Daarnaast heeft hij het ook over de relatie met zijn dochter Ella. “Kinderen zijn niet geïnteresseerd in je carrière. Ze willen gewoon dat je aanwezig bent.”

In 2002 kregen Ben Stiller en Christine Taylor samen een dochter: Ella. Hun zoon Quinlin kwam drie jaar later op de wereld. In de jaren nu hun geboorte speelde de Amerikaanse acteur mee in de ene film na de andere. Denk bijvoorbeeld maar aan drie ‘Night at the Museum’-films, twee ‘Meet the Parents’-films, ‘Dodgeball’, drie films van Noah Baumbach en verschillende televisieprojecten zoals ‘Curb Your Enthusiasm’ en ‘Arrested’. Ook achter de schermen was Stiller actief. Zo nam hij ook de regie van ‘Escape at Dannemoraand Severance’ voor zijn rekening.

Moeilijk om te horen

Op professioneel vlak ging het de Amerikaanse acteur voor de wind, maar als gevolg had Stiller minder tijd voor zijn gezin. Vooral zijn dochter Ella (nu 19) heeft hier onder geleden. “Ze is niet bang om haar mening te geven. Soms zegt ze dingen die ik niet wil horen. Het zijn vaak ook dingen die moeilijk om te horen zijn.” Ben Stiller geeft in zijn interview met Esquire toe dat hij inderdaad niet altijd even aanwezig was. Net zoals zijn ouders in het verleden. “Ik heb altijd gedacht dat ik het anders zou doen, maar ik was bezig met mijn eigen dromen na te jagen.”

In zijn gesprek met Esquire had Stiller het ook over de relatie met Christine Taylor. Het koppel ging in 2017 uit elkaar, maar aan de start van de pandemie trok hij bij zijn ex en hun kinderen in om als gezin in lockdown te gaan. “En toen groeide er langzaamaan iets”, klinkt het. “We waren uit elkaar, maar kwamen weer samen, en daar zijn we heel gelukkig over. Het was heel onverwacht. Een van de mooie dingen die uit de pandemie zijn voortgekomen.” Stiller en Taylor ontmoetten elkaar in 1999 bij de opnames van de film ‘Heat Vision and Jack’. Een jaar later trouwden ze op Hawaï. Na hun huwelijk speelden ze nog samen in films, zoals ‘Zoolander’ en ‘Tropic Thunder’.

