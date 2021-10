Dochter Alec Baldwin boos op journalisten na schietincident: “Neem nooit meer contact met me op”

Celebrities “Kelly Osbourne opgenomen in een afkickkli­niek in Texas”

19 oktober Kelly Osbourne (36), de dochter van Ozzy en Sharon Osbourne, is eerder dit jaar hervallen. Als gevolg van de wereldwijde pandemie is de dochter van de rockster opnieuw beginnen drinken. Volgens bronnen heeft Kelly zich nu daarom laten opnemen in een afkickkliniek in de Amerikaanse staat Texas.