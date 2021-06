Dita Von Teese ontmaskerd in ‘The Masked Dancer’: “Veel zenuwslopender dan een striptease”

CelebritiesIn de Britse televisieshow ‘The Masked Dancer’ werd burlesque-danseres Dita Von Teese (48) ontmaskerd als de rode biet. Na afloop bekende ze - tot verbazing van velen - dat dansen in de show zenuwslopender was dan haar stomende striptease op een podium, zeker toen ze haar masker moest afzetten. “Het was de eerste keer dat ik optrad zonder een half glas ijskoude champagne te drinken voor ik het podium opga.”

Dita Von Teese, burlesque-danseres en voormalige vrouw van Marilyn Manson (52), werd na een dance off met Knickerbocker Glory (een ijsje met heel veel lagen, gepresenteerd in een lang glas) die ze verloor, ontmaskerd als de rode biet. Hoewel je zou denken dat iemand die geregeld halfnaakt op een podium staat voor een volle zaal wel wat gewoon is, moest Von Teese toegeven dat de rode biet spelen zenuwslopender was dan haar striptease optredens. “Ik ben een trage leerling en ik presteer beter wanneer er een groot live publiek is. Het is waarschijnlijk ook de eerste keer dat ik optreed zonder een half glas ijskoude champagne te drinken voor ik het podium opga... voor het geluk en voor mijn zenuwen”, vertelde ze. “Maar dansen als een biet was veel zenuwslopender dan een striptease. Denk maar niet dat ik er niet aan gedacht heb om die bladeren af te schudden voor mijn dansfinale!”

Daarnaast was het ook niet altijd gemakkelijk om te dansen in zo’n kostuum, vertelde Von Teese. Haar evenwicht raakte uit balans en haar zicht en gehoor werden aangetast waardoor het moeilijk werd om te dansen en soms zelfs om rond te lopen. “Mijn zicht werd behoorlijk belemmerd, dus mijn evenwicht was verstoord. Ik kon letterlijk niet zien wat iemand een meter voor me gebaarde. Dan zorgde het apparaatje in mijn oor voor nog meer problemen. Ik weet zeker dat zangers eraan gewend zijn. En rode biet had een paar bewegingen in de choreografie die ze prima tijdens de repetitie kon doen, maar niet met al die apparatuur aan”, lachte ze.

Naar goede gewoonte moet de ontmaskerde danser nog een laatste keer optreden zonder het masker. “Het spannendste gedeelte”, vond Dita. “Het is een echte uitdaging om gemaskerd op te treden, want ik ben gewend om een gevoel over te brengen op een groot publiek in een theater. Gemaskerd zijn en op tv komen is heel anders. Aan de andere kant was het ook moeilijk voor mij om het ongemaskerde stuk te spelen. Ik had niet echt de kans om na te denken over hoe het zou zijn om als mezelf te dansen na de ontmaskering. Ik was eigenlijk verbaasd over hoe moeilijk en spannend het voor me was om het masker af te doen en de dans als mezelf te doen.”

