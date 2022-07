“Dit was exact wat we wilden”: Jennifer Lopez en Ben Affleck getrouwd in Las Vegas

CelebritiesJennifer Lopez (52) en Ben Affleck (49) zijn getrouwd. Dat bevestigt Lopez in haar nieuwsbrief, nadat Amerikaanse media al hadden bericht dat het stel dit weekend stiekem in Las Vegas in het huwelijksbootje was gestapt.

“We hebben het gedaan. Liefde is prachtig. Liefde is goed. En blijkt dat liefde ook geduldig is. Twaalf jaar lang”, meldt Jennifer Lopez op haar blog, ‘On the JLO’. “Gisterenavond zijn we naar Las Vegas gevlogen. Samen met vier andere koppels stonden we aan te schuiven om de nodige documenten te bemachtigen”, schrijft Jennifer Lopez in haar nieuwsbrief. “We zijn net voor middernacht in de witte kapel geraakt. Ze waren zo lief om enkele minuten langer open te blijven en lieten ons foto’s nemen in roze cabrio. Als we wilden dat Elvis zelf z'n opwachting zou maken, moesten we daarvoor bijbetalen”, klinkt het al grappend. “Maar hij lag al in zijn bed.”

Jennifer Lopez droeg volgens bronnen een jurk uit één van haar films. Ben Affleck had op zijn beurt voor een vest gekozen die hij al in zijn kast hangen had. “We hebben onze geloften voorgelezen in de kapel en hebben elkaar een ring gegeven die we voor de rest van ons leven gaan dragen”, aldus de zangeres. “We hadden ons geen beter huwelijk kunnen inbeelden. We droomden hier al lang van, een huwelijk dat éindelijk waar geworden is.”

“Wanneer liefde écht is, is het enige dat telt in een huwelijk de andere persoon. De belofte die we elkaar doen om van elkaar te houden, om elkaar te begrijpen, om geduldig te zijn, om goed te zijn voor elkaar. Dat hadden we. En zoveel meer. De beste nacht van ons leven”, zwijmelt Jennifer.

Huwelijksaanzoek in bad

Lopez en Affleck verloofden zich in april van dit jaar voor de tweede keer, nadat ze vorig jaar weer bij elkaar waren gekomen. Affleck vroeg om haar hand terwijl ze in bad zat, deelde de zangeres en actrice toen met haar fans in haar nieuwsbrief. “Ik was echt compleet verrast. Ik zat er in zijn ogen te kijken en te huilen op hetzelfde moment. Ik kon niet geloven dat dit na 20 jaar allemaal opnieuw aan het gebeuren was. Ik was sprakeloos en toen vroeg hij mij: ‘Is dat een ja?’ en ik zei ‘JA. Natuurlijk is het een ja’.”

De twee leerden elkaar in december 2001 kennen op de set van ‘Gigli’. In de prent spelen de twee een stel criminelen die samen een klus moeten klaren Niet veel later kregen de twee in het echte leven een relatie. In november 2002 kondigde ‘Bennifer’ aan dat ze verloofd waren. Normaal gezien zouden Jennifer en Ben in september 2003 in het huwelijksbootje stappen. Zover kwam het uiteindelijk niet en in januari 2004 maakte het koppel bekend dat ze niet langer samen waren. Affleck trouwde vervolgens met Jennifer Garner en Lopez met Marc Anthony. Beide kregen kinderen met hun ex-partners.

