"Dit ontroert me enorm": Johnny Depp verdient na moeilijke periode miljoenen als kunstenaar

Stunt van illusio­nist David Blaine loopt volledig mis: schouder uit de kom na val van 24 meter hoog platform

De show in Las Vegas van illusionist David Blaine (49) was nog maar net begonnen en ging al volledig de mist in. Tijdens de openingsact sprong de artiest van een platform van 24 meter hoog en landde hij in een stapel kartonnen dozen. Door de impact van de zware val ging zijn schouder uit de kom. Pas toen hij het uitschreeuwde van de pijn, had de zaal door dat Blaine geblesseerd was. Toch hield hem dat niet tegen. Hij vroeg aan alle dokters in de zaal om zijn schouder opnieuw op de juiste plek te zetten en dat duurde maar liefst een half uur. Daarna ging de illusionist verder met zijn show, met één minder mobiele arm.