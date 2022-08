“Dit moeten we niet zomaar pikken”: ‘Harry Potter’-acteur Matthew Lewis is razend op Canadese vliegtuigmaatschappij

Celebrities Liep het huwelijk van Sylvester Stallone op de klippen door een hond? “Hij wou een rottweiler, z’n vrouw niet”

Nu de scheiding tussen Sylvester Stallone (76) en z’n echtgenote Jennifer Flavin (54) officieel aangekondigd is, speculeren verschillende media over mogelijke oorzaken van de breuk. Zo is volgens Page Six een discussie over de aankoop van een nieuwe hond de druppel geweest.

26 augustus