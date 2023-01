Dit is waarom Austin Butler nog steeds klinkt zoals Elvis Presley

CELEBRITIESAustin Butler (31) won afgelopen week zijn eerste Golden Globe Award. Al was het niet zijn overwinning, maar vooral zijn speech die met de aandacht ging lopen. Fans van de acteur zijn namelijk geschokt door zijn nieuwe accent. Butler klinkt nog steeds als ‘The King of Rock and Roll’, meer dan een jaar na zijn rol in ‘Elvis’. Irene Bartlett, zijn stemcoach, legt uit hoe dat komt. “Het kan zijn dat zijn accent nooit meer weggaat.”

“Wat je hoorde in de Golden Globes-speech, dat is echt. Austin doet niet alsof. Dat is gewoon zijn stem”, vertelt Irene aan ‘ABC’s Gold Coast’. “Ik vind het jammer dat sommigen zeggen dat hij aan het acteren is. Eigenlijk heeft hij gewoon de stem van Presley aan boord genomen.” Zijn verandering van accent zou volgens de stemcoach weleens permanent kunnen zijn. “Ik weet niet hoelang dat zal duren. Het kan zijn dat zijn accent nooit meer weggaat.”

Butler dompelde zich drie jaar lang onder in het leven van de overleden superster voor de biopic ‘Elvis’. “Door de komst van Covid-19 werkte hij er de hele tijd aan”, legt Irene uit. “Hij oefende dag in en dag uit. Het is dan ook zeer moeilijk om iets uit te schakelen waar je zoveel tijd en aandacht aan hebt besteed.” Ze vindt de acteur dan ook alles behalve een Elvis-imitator. “Toen hij naar mijn zanglessen kwam, was hij gekleed in de stijl van de jaren 50. Hij zou nooit een imitator worden en dat wilde Baz Luhrmann, de regisseur van ‘Elvis’, ook niet. Wat we wilden was een oprechte connectie met de persoonlijkheid van Elvis en zijn verhaal. En daar werkte Austin aan”, legt ze uit.

Stemcoaching

In het interview verklapt Irene ook hoe ze de stem van de ‘Elvis’-acteur zo heeft gekregen. “Ik behandelde hem zoals alle andere professionele zangers. Ik heb gezocht naar wat zijn natuurlijke zangstem doet en daarna heb ik alle effecten weggenomen. Uiteindelijk hebben we geoefend op ondersteuning, flexibiliteit en uithoudingsvermogen." Volgens haar zou het makkelijk zijn om iemand een imitator te maken. “Wat je dan doet, is letterlijk geluiden kopiëren. Maar dat zou voor Austin niet duurzaam geweest zijn. Hij heeft vanzelf al een iconische stem", aldus de stemcoach.

De acteur zelf staat niet stil bij zijn aanhoudende ‘Elvis’-accent. “Ik denk er niet over na. Ik vind niet dat ik nog steeds als hem klink, maar ik merk dat zelf ook niet op”, vertelt Butler na zijn ‘Golden Globes’-speech. “Je kan het vergelijken met wanneer iemand een lange tijd in een ander land heeft gewoond. Ik heb drie jaar de focus gelegd op mij inleven in mijn rol als Elvis. Dus ik ben er zeker van dat er altijd wel een verbinding met hem zal zijn”, besluit hij.

