Dit is Jason Alexander, de ex die het huwelijk van Britney Spears verstoorde: “We hebben nooit een echte kans gekregen”

Nieuw koppel? Dua Lipa en 'Élite'-ac­teur Arón Piper samen 'betrapt' in Spaanse nachtclub

Is er een nieuw showbizzkoppel in de maak? De fans van Dua Lipa (26) en de Spaanse Arón Piper (25) zijn alvast overtuigd van wel. De zangeres en de ‘Élite’-acteur werden vrijdagnacht samen gezien in een nachtclub in Madrid, waar Dua Lipa verblijft voor haar Future Nostalgia-tour.

4 juni