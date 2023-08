Dit is het geheim achter de levensgevaarlijke stunts van Tom Cruise: “Hij draagt altijd een string”

Celebrities ‘Friends-’schrijf­ster: “De acteurs waren ongelukkig dat ze vasthingen aan een ‘oude show’ en verpestten moppen opzette­lijk”

Voormalige televisieschrijfster Patty Lin (43) onthult details over haar tijd bij de hitserie ‘Friends’ in haar nieuwe boek ‘End Credits: How I Broke Up with Hollywood’. Volgens Lin verpestten Jennifer Aniston en co opzettelijk moppen als ze die niet leuk vonden en waren de acteurs niet opgezet met het feit dat ze vastgeketend waren aan een “vermoeide, oude show”.