Dit is Hayley Atwell, de vrouw die Tom Cruise lijkt los te weken van Scientology

Golvend bruin haar, een brede mond die altijd lijkt te lachen en een weelderig figuur. Zo zou je Hayley Atwell eenvoudig kunnen omschrijven. Maar de Brits-Amerikaanse actrice (haar moeder is Brits, haar vader is deels Native American) ziet zichzelf niet zo. “Ik heb me altijd geslachtloos gevoeld”, liet ze optekenen. “Dat is gek, want ik heb grote borsten." Haar figuur onderscheidt haar wel van andere actrices in Hollywood. “Weet je wat? Ik denk helemaal niet dat ik voluptueus ben”, liet ze optekenen in The Telegraph. “Het is gewoon zo dat de meeste andere actrices belachelijk dun zijn. Ik kan het soms niet geloven wanneer ik hen ontmoet.”