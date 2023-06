“Dit is gestoord”: felle kritiek op Lady Gaga voor reclamecampagne migrainemedicijn

CelebritiesNa Khloé Kardashian is nu Lady Gaga (37) het uithangbord van het migrainemedicijn Nurtec. De Amerikaanse zangeres lijdt al sinds haar jeugd aan migraine. Dat ze reclame maakt voor een medicijn, valt niet in goede aarde bij haar eigen fans. ‘Is ze arm dan?’ en ‘Had jij geen hekel aan gebruikt worden om dingen te verkopen?’, klinkt het fel.

KIJK. In deze reclamespot promoot Lady Gaga het migrainemedicijn

Lady Gaga’s advertentie op Instagram over het migrainemedicijn Nurtec lokt heel wat reacties uit bij haar meer dan 55 miljoen volgers. Ze deelde een foto van zichzelf tijdens een concert van vorig jaar, met op de foto het logo van het migrainemedicijn Nurtec. “Sinds mijn jeugd heb ik last van migraine”, schrijft Gaga bij de post. “Toen ik Nurtec voor de eerste keer probeerde, wenste ik dat ik het eerder had gevonden. Daarom ben ik trotse partner van Nurtec. We doen dit samen. Als je met je dokter praat, vraag dan naar Nurtec.”

(Lees verder onder de Instagrampost)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verboden reclame

Het bericht is alleen gericht aan haar Amerikaanse volgers omdat farmaceutische bedrijven in andere landen niet rechtstreeks naar consumenten mogen adverteren. Toch zijn niet alle fans enthousiast over de advertentie. “Mevrouw, sinds wanneer post je advertenties? Dit is gestoord”, zegt een volger. “Was jij niet degene die zei dat je er een hekel aan had om gebruikt te worden om dingen te verkopen?”, schrijft een ander. “Is ze arm? Waarom plaatst ze een advertentie voor medicijnen?”, vraagt een derde volger zich af. Dat het uitgerekend om medicijnen gaat, wordt niet in dank afgenomen. “Alleen bedoeld voor Amerikanen? Inderdaad, in andere landen mogen farmaceutische bedrijven niet rechtstreeks naar consumenten adverteren. En ze zouden dat in de VS beter ook niet mogen. Ik hoop dat een Europees land achter Instagram gaat”, schrijft een volger. “Wow, ik ga het nooit normaal vinden dat beroemdheden betaald worden om big pharma aan te bevelen”, zegt nog iemand anders.

Ik weet hoe het is om met pijn op te treden Lady Gaga

Optreden met pijn

Pfizer is alvast trots op de samenwerking met Lady Gaga en pakt er op hun internationale website groots mee uit. Het bedrijf zendt ook een tv-spot van 30 seconden uit met Lady Gaga al zingend achter een piano en in een bijschrift omschreven als ‘echte patiënt’. “Ik weet hoe het is om met pijn op te treden”, vertelt ze erbij. Ze raadt andere migrainepatiënten het gebruik van het Pfizer-medicijn aan. “Als je net als ik een van de miljoenen bent die pijn lijdt als gevolg van migraine, kan Nurtex helpen. Het is het enige medicijn dat migraine kan behandelen wanneer het toeslaat en migraineaanvallen kan voorkomen. Behandelen en voorkomen, alles in één”, prijst Lada Gaga het medicijn op televisie aan.

KIJK. Lady Gaga-fans herkennen zangeres niet in nieuwe video

LEES OOK.