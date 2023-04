Dit is de reden waarom Reese Witherspoon en Jim Toth scheiden

CELEBRITIESReese Witherspoon (47) en Jim Toth (52) hebben de scheidingspapieren ingediend bij de rechtbank in Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee. Het voormalige stel ging uit elkaar na een huwelijk van elf jaar. De reden voor de breuk zou ‘onoverbrugbare verschillen’ zijn.

Het is officieel: de ‘Legally Blonde’-actrice en de talentenmanager gaan scheiden. Witherspoon vernoemde ‘onoverbrugbare verschillen’ als reden voor de breuk. Dat staat te lezen in de gerechtelijke papieren, die verkregen zijn door entertainmentsite ‘TMZ’. In maart 2011 tekenden de twee huwelijksvoorwaarden die hun bezittingen en schulden zullen verdelen. Als onderdeel van hun scheiding moet het voormalige koppel - die de 10-jarige zoon Tennesse delen - zich inschrijven voor een ouderschapscursus, die verplicht is in Davidson County. Binnen de zestig dagen moeten ze een bewijs van deelname aan de cursus aan de rechtbank overhandigen. Witherspoon zal naar verluidt ook nog een co-ouderschapsplan voorleggen aan de rechter.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Reese Witherspoon en Jim Toth. © Photo News

Moeilijke beslissing

Witherspoon en Toth maakten vorige week bekend dat ze zouden scheiden. “We hebben de moeilijke beslissing gemaakt om te scheiden. We hebben genoten van de geweldige jaren samen. We gaan verder met liefde, vriendelijkheid en wederzijds respect voor elkaar en voor alles wat we samen hebben meegemaakt”, schreef de Amerikaanse actrice op Instagram “Onze grootste prioriteit is onze zoon en ons gezin, terwijl we aan het volgend hoofdstuk van ons leven beginnen.”

Witherspoon leerde Toth kennen op een feestje van een gemeenschappelijke vriend. De twee kondigden hun verloving aan in december 2010. In maart 2011 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar het jawoord op de ranch van de Amerikaanse actrice in Ojai, Californië. Later verwelkomden ze een zoon: Tennessee James (10). Witherspoon deelt ook twee kinderen met ex-man Ryan Phillippe: dochter Ava (23) en zoon Deacon (19). “Jim is een ongelooflijke man, een geweldige organisator en een geweldige leider”, vertelde Witherspoon destijds aan ‘People’. “Hij weet hoe hij mensen bij elkaar moet krijgen. Hij is erg geduldig en grappig met de kinderen. En hij moedigt ze echt aan om de humor van het leven in te zien.”

