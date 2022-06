Dit hallucinante bedrag betaalt Ed Sheeran elk jaar voor elektriciteit

Het landgoed van Sheeran is zo’n 4,6 miljoen euro waard. Wie denkt dat zijn of haar elektriciteitsrekening al hoog is, zou zonder twijfel achterover vallen bij het zien van die van Ed. De zanger betaalt maar liefst 30.000 pond voor zijn elektriciteit, zo weet de Britse krant ‘The Sun’. Dat is bijna 35.000 euro per jaar, en omgerekend zo’n 2500 euro per maand om de lichten aan te houden. Ter vergelijking: de gemiddelde Brit betaalt ‘slechts’ 2.295 euro aan elektriciteit per jaar.