“Dit gesprek is enkel tussen jou en mij”: Britney Spears' moeder reageert op heftige audio-opname

Demi Lovato nam op 13-jarige leeftijd al zware pijnstil­lers: "Het was een manier om te ontsnappen"

Demi Lovato (30) heeft zich opnieuw van haar meest openhartige kant laten zien. In een aflevering van de ‘Call Her Daddy’-podcast heeft de zangeres het over haar drank- en drugsgebruik uit het verleden. “Ik begon met experimenteren toen ik twaalf of dertien jaar oud was.”

24 augustus