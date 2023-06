Dit enorme bedrag moet Céline Dion maandelijks betalen voor haar medische behandelingen

Celebrities Arnold Schwarzen­eg­ger over “de grootste misstap uit z'n leven”: “Plots moest ik toegeven dat ik nog een zoon heb”

“Ik was de beste bodybuilder ter wereld, de grootste filmster en een toppoliticus.” Arnold Schwarzenegger (75) is veel, maar bescheiden kan je hem niet noemen. In de Netflix-docureeks ‘Arnold’ klopt hij zichzelf regelmatig op de borst, maar vertelt hij ook over de moeilijke momenten. De mishandeling door z’n vader, de vroege dood van z’n broer, z'n affaire met een huishoudster en de buitenechtelijke zoon die hij jarenlang geheim hield: Schwarzenegger gaat geen taboe uit de weg. “Voor de rest van m’n leven moet ik deze zware fout met me meedragen.”