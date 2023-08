Disneyster Raven-Symoné onderging al liposuctie en borstverkleining voor ze 18 was: “Zullen mensen stoppen met me dik te noemen?”

Samen met haar vrouw Miranda Pearman-Maday had Raven-Symoné het in de podcast over de verschillende operaties die de actrice als minderjarige al onderging. Door alle kritiek over haar gewicht toen ze de hoofdrol speelde in ‘That’s So Raven' op Disney Channel, wilde Ravens vader haar een oplossing aanbieden. “Mijn vader suggereerde sterk dat ik mijn borsten moest laten verkleinen”, zegt ze. “Hij had zoiets van: ‘Zodat je je niet slecht voelt, is er iets dat je wilt?’ Ik had zoiets van: ‘Ja, als ik lipo krijg, zullen mensen stoppen met me dik te noemen?’”