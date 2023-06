Disney-ster uit ‘Wizards of Waverly Place’ werkt nu als Only Fans-model: “Mijn leven is nu zoveel beter”

CelebritiesVan Disney-sterretje tot Only Fans-model. Het is een carrièreswitch die je niet meteen zou verwachten, maar voor ‘Wizards of Waverly Place’-acteur Dan Benson is het wel degelijk realiteit. Benson, die inmiddels 36 jaar oud is, maakte een jaar geleden de overstap naar de wereld van ‘adult entertainment’. “Ik voel me er absoluut niet slecht over”, aldus de acteur.

“Mentaal voel ik mij top”, aldus het voormalige ‘Wizards of Waverly Place’-gezicht in een videoboodschap. Hij vervolgt: “Ik voel me goed en kijk uit naar de toekomst. Ik voel me absoluut niet slecht over mijn keuze.” In zijn video geeft Benson, die onder meer actief is op Only Fans, toe dat zelf nog steeds in de war is door de vele positieve reacties. “Ik had veel meer haat verwacht, maar mensen reageren er echt ontzettend enthousiast op.”

Wel gaf Benson, die van 2007 tot 2012 samen met Selena Gomez en Cole Sprouse te zien was in de reeks, aan dat hij tegenwoordig meer belang hecht aan het “stellen van grenzen”. “Dagelijks krijg ik vragen om dingen te doen waar ik me mij niet comfortabel bij voel”, aldus het voormalige Disney-sterretje. “Maar ik ben niet van plan om deze mensen hun zin te geven. Jullie krijgen alleen maar zaken te zien waar ik ook zelf achter sta.”

Slachtoffer van catfishing

In februari grapte Benson voor het eerst over zijn nieuwe job op TikTok. Zo gaf hij aan dat hij als Only Fans-model voornamelijk halfnaakte foto’s van zichzelf neemt. “Heb je ooit al eens geprobeerd om een sexy foto te nemen terwijl je je tanden aan het poetsen bent?”, klonk het toen al lachend. “Ik wel en het is allesbehalve makkelijk.”

Een maand eerder vertelde de acteur dan weer hoe hij in de adult entertainment-industrie verzeild was geraakt. Zo bleek hij het slachtoffer van catfishing geworden te zijn. “Plots kreeg ik berichtjes van ontzettend knappe vrouwen. Ik stuurde hen naaktfoto’s door. Niet veel later deden diezelfde foto’s hun ronde op het internet.” Toen het voormalige Disney-sterretje er maar niet in slaagde om de foto’s offline te halen, besloot hij om het heft in eigen handen te nemen. “Ik had zoiets van: fuck it. Ik ben de enige die mijn privacy mag verkopen.” Een beslissing waar hij nog geen spijt van gehad heeft. “Ik vind het gewoon zo leuk. Mijn leven is zoveel beter nu.”

