Disney-actrice Park Soo Ryun (29) onverwacht overleden

Celebrities Sushi op naakte vrouwenli­cha­men: verjaar­dags­feest­je van Kanye West was behoorlijk decadent

Kanye West, die op 8 juni 46 jaar oud geworden is, heeft zich voor zijn verjaardagsfeestje duidelijk laten inspireren door ‘Sex and the City’. Voor de gelegenheid serveerde de Amerikaanse rapper op zijn feestje namelijk sushi op naakte vrouwenlichamen. Iets wat Samantha Jones, het personage van Kim Cattrall, hem al eens voordeed. Al gaat het in dat geval natuurlijk wel om fictie…