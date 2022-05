‘Dirty Dancing’-ster Jennifer Grey doet boekje open over ex Johnny Depp in nieuwe biografie: “Hij was waanzinnig jaloers en paranoïde”

CelebritiesBijna 35 jaar na de release van ‘Dirty Dancing’ is Jennifer Grey (62) het beu om zich in een hoekje te verstoppen. Na een mislukte neuscorrectie raakte de actrice in de vergetelheid. “Van de ene op de andere dag was ik compleet onzichtbaar.” Ondertussen is Grey echter klaar om haar plaats in de schijnwerpers opnieuw op te eisen en dat doet ze met een ‘Dirty Dancing’-sequel én een alles onthullende biografie. In ‘Out of the Corner’ heeft de actrice het niet alleen over de operatie die haar carrière verwoestte, maar ook over haar haat-liefdeverhouding met haar ‘Dirty Dancing’-tegenspeler Patrick Swayze en haar ex-verloofde Johnny Depp. “De sfeer werd steeds grimmiger.”