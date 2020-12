Kylie, volgens zakenblad Forbes de best betaalde beroemdheid van 2020, deed inkopen bij een winkel van modemerk Moncler aan de befaamde Rodeo Drive in Beverly Hills. Op weg naar buiten werd ze geconfronteerd met een klein groepje activisten, dat haar door megafoons toesprak en uitschold. “Dieren worden levend gevild’’, riepen ze onder meer. En: “Je moet je schamen. Je bent een vreselijk mens en een monster. Je houdt de bontindustrie in stand.’’

Op hun T-shirts en bedrukte borden stonden leuzen met dezelfde strekking. Het lijkt erop dat de activisten al in de buurt aan het protesteren waren en later tips kregen over Kylies aanwezigheid, aldus TMZ. Kylie, die een mondkapje droeg, keek amper naar de activisten en kon snel in de auto stappen bij haar chauffeur. Wegrijden ging minder makkelijk, doordat een van de actievoerders voor de wagen bleef lopen. Een man, volgens TMZ een bodyguard, duwde hem meermaals opzij.

Jas en slippers

Het is niet de eerste keer dat Kylie onder vuur ligt vanwege haar liefde voor bont. Begin dit jaar kreeg ze nog veel kritiek toen ze op Instagram pronkte met haar bontslippers, enkele uren nadat ze had benadrukt hoe erg ze zich het dierenleed in Australië aantrok.



In 2019 schoot een foto van Kylie en haar vriendin Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou in jassen met waarschijnlijk echt bont veel volgers ook in het verkeerde keelgat.



Haar halfzus Kim Kardashian liet eerder overigens weten dat ze het bont in haar favoriete jassen had laten vervangen door nepbont.