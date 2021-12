Diepe emotie en veel spijt: alles wat je moet weten over het interview met Alec Baldwin. “Ik ben hier niet het slachtoffer”

De eerste draaidag van ‘Rust’ vond op 6 oktober plaats op de Bonanza Creek Ranch, net buiten Santa Fe in New Mexico. De ranch is al jarenlang een favoriete plek om westerns in te blikken. Baldwin zegt tegen ABC-interviewer George Stephanopoulos dat hij op 11 oktober naar New Mexico vloog, de crew was op dat moment al een week aan het draaien. “Ik heb diezelfde avond nog met Halyna en Joel (Souza) gedineerd. Het was de eerste keer dat ik Halyna ontmoette. Ik merkte meteen aan haar dat ze precies wist wat ze wilde en dat ze er alles aan zou doen om haar werk in orde te krijgen en om de beelden te kunnen schieten die zij wilde hebben. Ze was heel vastberaden. Ze was heel intens en vroeg elke dag hoe het met je ging, al moest je voor small talk niet bij haar zijn. Halyna wilde geen tijd verkwisten. Ze wist dat we weinig tijd hadden en alles zo snel mogelijk moesten inblikken.”