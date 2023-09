“Die naam brengt veel druk met zich mee”: zo is het de kinderen van Michael Jackson de afgelopen 14 jaar vergaan

Celebrities Rapper 50 Cent gooit microfoon naar fan tijdens concert, met bloederige hoofdwonde tot gevolg

De afgelopen tijd werd er heel wat heen en weer gesmeten tussen artiesten en hun fans. Waar Bebe Rexha nog een gsm tegen haar gezicht moest incasseren, smeet Cardi B onlangs haar microfoon dan weer vol naar een fan in het publiek. En nu doet 50 Cent hetzelfde, alleen kan het voor hem veel meer gevolgen hebben. De concertganger had een serieuze hoofdwonde door het incident. Er is dan ook een strafrechtelijk onderzoek naar de rapper gestart.