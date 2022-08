“Die kus hebben we opzettelijk verprutst”: het straffe leven van ‘Star Trek’-icoon Nichelle Nichols, dat eindigde in een juridische oorlog

Het moment duurt nog geen tien seconden, maar staat toch te boek als een van de meest iconische scènes uit de tv- en filmgeschiedenis. De kus die William Shatner in ‘Star Trek’ op de lippen van tegenspeelster Nichelle Nichols plant, is dan ook een van de eerste tussen een blanke en een zwarte acteur. Dat de zoen überhaupt te zien was, mag een klein mirakel heten. De verschijning van Nichelle Nichols als luitenant Uhura had op dat moment al heel wat stof doen opwaaien. “Er waren plaatsen in het Zuiden die ‘Star Trek’ niet wilden uitzenden omdat er een Afro-Amerikaanse vrouw in een belangrijke positie in te zien was, die geen meid of tapdanseres was”, merkte Nichols zelf fijntjes op.