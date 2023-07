“Die foto's aan het zwembad gingen de wereld rond”: hotel Cap-Eden-Roc, waar sterren schandalen aan elkaar rijgen

Celebrities Kevin Costner beleeft ‘vecht­schei­ding van het jaar’: “Ze geeft het kindergeld uit aan plastische chirurgie”

“Hij verwacht blijkbaar dat zijn kinderen ver onder zijn eigen standaard zullen leven als ze bij hun moeder zijn.” Het laatste woord in de “smerigste scheiding in jaren” tussen Kevin Costner (68) en Christine Baumgartner (49), die de ‘Bodyguard’-acteur om maar liefst 248.000 dollar aan kindergeld vraagt, is nog lang niet gezegd. Het voormalige koppel, dat 18 jaar lang lief en leed gedeeld heeft, vecht het al zo’n twee maanden uit in de rechtbank en het einde is duidelijk nog lang niet in zicht. “Hij vertelde onze kinderen het nieuws tijdens een Zoom-gesprek.”