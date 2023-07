“Die foto's aan het zwembad gingen de wereld rond”: hotel Cap-Eden-Roc, waar de sterren de schandalen aan elkaar rijgen

Update Elton John laat Kevin Spacey lachen tijdens getuigenis in misbruik­zaak

Elton John (76) is maandag door de verdediging opgeroepen als getuige in de zedenzaak tegen Kevin Spacey (63). De zanger was via een videoverbinding vanuit Monaco aanwezig in de rechtbank in Londen. Ook Johns man David Furnish (60) werd gehoord.