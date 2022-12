Deze zomer nog achter de toog, nu live in ‘The Voice’: Tiktok veranderde het leven van Katie Gregson MacLeod

CelebritiesZe krijgt de steun van Radio 2, was ‘ catch of the day ’ bij Studio Brussel en bracht een live performance bij ‘The Voice van Vlaanderen’. Maar wie is Katie Gregson MacLeod, de Schotse twintiger die overal opeens opduikt? Men kan alvast stellen dat TikTok er opnieuw voor iets tussen zit. “Een paar maanden geleden stond ik nog koffies in te schenken als barista.”

Katie Gregson MacLeod was afgelopen vrijdag te zien in ‘The Voice van Vlaanderen’. Daar bracht ze live haar nummer ‘Complex’, dat in de zomer viraal ging op het sociale medium TikTok. “Het nummer gaat over mijn laatste relatiebreuk die zeer pijnlijk voor me was. Het liedje was zelfs nog niet eens afgewerkt toen ik het online gooide”, vertelt Katie. “Ik was een beginnende artieste die TikTok gebruikte als een middel om mijn muziek te promoten en mijn emoties te uiten in mijn nummers. Dat deed ik ook met ‘Complex’. Ik liet gewoon een klein stukje horen van wat ik al had.”

Maar toen Katie de ochtend na het online plaatsen van haar opname ontwaakte, bleek dat de video miljoenen views had gehaald. Lovende reacties stroomden haar richting uit en haar carrière, waar ze jarenlang van had gedroomd, kwam van de grond. “Het lijkt wel het verhaal van Assepoester”, grapt Katie. “Ik had nooit durven dromen dat het zo zou lopen. Ik volgde een normaal traject als muzikant en opeens kreeg mijn carrière een compleet andere wending.” Katie werkte toen het gebeurde in een koffieshop en studeerde geschiedenis. “Ik was koffies aan het inschenken als barista, terwijl alle reacties bleven binnenstromen op mijn gsm. Daarna ging de bal aan het rollen. Ik had tussen mijn shiften door ontmoetingen met publishers, advocaten, platenfirma’s en noem maar op. Het was echt geschift.”

Door haar snelle doorbraak voelde Katie zich er ook toe verplicht om haar job als barista en opleiding als historicus te beëindigen. “Ik wil ooit wel, over een jaar of 23, mijn diploma halen. Maar het was altijd al mijn droom om muzikante te zijn. Dus daar ben ik volledig voor gegaan.”

De sterrenmachine

TikTok lijkt meer en meer een bron te worden voor het (her)lanceren van artiesten. Zo herleefden dit jaar verschillende songs op het sociale netwerk. Waaronder bijvoorbeeld het nummer ‘Snap’ van de Armeense Rosa Linn. Het liedje kon op het Eurovisiesongfestival slechts rekenen op een teleurstellende twintigste plaats, maar ging enkele maanden later volledig viraal op TikTok. Intussen breekt het nummer potten in de hitlijsten en paradeert het al weken lang in de Ultratop. Zangeres Rosa Linn staat binnenkort zelfs in het voorprogramma van Ed Sheeran. Een roemrijke carrière staat op haar te wachten. En dat is ook iets waar Katie van droomt: “Ik wil sowieso een album uitbrengen. Ik wil platen maken en touren, mensen leren kennen, reizen en fijne samenwerkingen aangaan. En eigenlijk gewoon muziek maken. Want dat is een privilege.”

