Deze sterren maakten het te bont op filmsets: “Hij gaf me een elleboogstoot en gooide me tegen de muur”

Celebrities Na publieke inzinking en worsteling met drank en drugs: ‘The O.C.’-actrice Mischa Barton maakt comeback in ‘Neighbours’

Ze verdween jaren van het voorplan, maar na de zomer keert Mischa Barton (37) terug naar het kleine scherm. Twintig jaar na haar doorbraak in de tienerserie ‘The O.C.’ zal de actrice te zien zijn in de reboot van de soap ‘Neighbours’. Jarenlang was Barton een van dé it-girls van Hollywood, tot ze zichzelf na enkele tegenslagen verloor in een negatieve spiraal van drank, drugs en een sekstape. Wat liep er precies fout? En hoe gaat het vandaag met haar? “Ze was zo blut dat ze haar auto niet langer kon afbetalen.”