Deze gênante missers blijven celebrities achtervolgen: “En toen trok die fan haar kleren uit”

Channing Tatum amuseert zich samen met dochter te pletter tijdens concert van Taylor Swift

Dat Channing Tatum grote fan is van Taylor Swift, werd helemaal duidelijk wanneer fans de acteur samen met zijn dochter spotten in Inglewood, Los Angeles. Dochter Evie is 10 jaar en heeft duidelijk de tijd van haar leven samen met haar vader. De acteur droeg ook nog eens een t-shirt met ‘It’s me, hi, I’m the daddy, it’s me’ op. Een hint naar Taylor’s hit ‘Anti-Hero’.