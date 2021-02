Deze BV’s proberen te overleven in tijden van corona: “Ik ben het sociaal isolement stilaan kotsbeu”

Celebrities Regisseur eiste dat Priyanka Chopra een borstver­gro­ting liet uitvoeren: “Ik durfde mezelf niet verdedigen”

8 februari De Indiase actrice Priyanka Chopra (38) onthult in haar nieuwe boek ‘Unfinished’ enkele intieme details over haar leven. Zo gaf ze prijs dat een regisseur haar vroeg om een borstvergroting te laten uitvoeren, vlak nadat ze de Miss World-verkiezing won in 2000. “Zo vernederend, maar ik durfde er niets op zeggen.”