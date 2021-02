Deze 2 ‘Bridgerton’-acteurs waren in het verleden al eens te zien in de ‘Harry Potter’-saga

De kans dat je de passage van Regé-Jean Page in het tweede deel ‘Harry Potter en de Relieken van de Dood’ gemist hebt, is wel heel erg groot. De acteur was amper drie seconden in de film te zien, dus als je net op dat moment met je ogen knipperde, komt dit nieuws waarschijnlijk als een verrassing. Hij was een van de aanwezige gasten op het huwelijk van Bill Wemel en Fleur Delacour en was heel eventjes naast Hermelien in beeld. Zijn ‘rol’ was echter zo klein dat zijn naam niet werd opgenomen in de aftiteling van de film.