Derde vermeende slachtoffer van Kevin Spacey in politieverhoor: “Hij is zoals een cobra die zich vastgrijpt”

"Op emotioneel niveau is er onrecht geschied", klinkt het. Hij zegt dat hij niet verbitterd is over het vermeende incident, maar dat het al lange tijd een "knagend probleem" is. Hij hoopt nu gerechtigheid en dat hij het kan afsluiten.

In zijn politieverhoor zegt het vermeende derde slachtoffer dat hij een week later een vriend vertelde over wat er met Kevin Spacey zou zijn gebeurd. Hij zou het aan niemand anders hebben verteld totdat hij naar voren kwam en contact opnam met de politie. "Het heeft een schadelijk effect op mijn leven gehad."

De agent vraagt hem ook naar het moment waarop Spacey zijn kruis vastgreep. Het was "krachtig" en "pijnlijk", vertelt de man. “Het voelde bijna alsof het in slow-motion gebeurde”, zegt hij. Het vermeende slachtoffer zegt dat het om een agressieve actie ging. “Net zoals een cobra die tevoorschijn komt en zich vastgrijpt."

Het vermeende slachtoffer vertelt de politieagent in zijn verhoor dat hij ernaar uitkeek om de acteur te ontmoeten. Maar dat viel tegen. Spacey "ziet er beter uit op camera dan in het echt, hij is een onbeschofte perverseling”. Het vermeende slachtoffer vermoedde ook dat de acteur drugs had gebruikt.

De agent vraagt of hij Spacey gevraagd heeft te stoppen, waarop hij antwoordt: "Je kon het zien aan mijn lichaamstaal... mijn reactie... Maar neen, ik heb het niet zo specifiek gevraagd. Ik ben ook niet weggegaan. Ik was gewoon nerveus.”

"Hij gaf me het gevoel dat ik waardeloos was", zegt de man en vertelt de agent dat het "spervuur" van "vunzige opmerkingen" net zo erg was als de vermeende fysieke mishandeling. Zo zou Spacey hem gevraagd hebben of hij van orale seks hield en of hij het "buiten wilde doen". De man zegt dat hij de opmerkingen enkel tolereerde omdat hij Spacey niet boos wou maken.

Die dag vroeg Spacey het vermeende slachtoffer ook of hij van feesten hield. Het slachtoffer vertelt de agent dat hij naïef was en antwoordde: “Ja, ik ga graag naar feestjes”. Hij vervolgt: "Toen greep hij naar mijn genitaliën." De man zegt dat hij zich herinnert dat hij "even in shock verkeerde" en toen de arm van de acteur wegduwde. Spacey greep hem hard vast, klinkt het bij het slachtoffer. Hij voelde zich "gefrustreerd en afschuwelijk" omdat het zo "lichamelijk" en "vernederend" was. Hij zegt dat de aanrakingen op geen enkele manier "romantisch" waren.

Het vermeende slachtoffer zegt dat zijn eerste indruk van Kevin Spacey eigenlijk slecht was. “Hij leek arrogant en rook naar alcohol. Hij bekeek me van boven tot onder en bleef met zijn ogen hangen op mijn kruis.” Spacey stelde de man ook nog onzedelijke vragen over de "omvang van zijn genitaliën". Het vermeende slachtoffer zegt dat hij verrast was, omdat hij niet gewend was dat mensen zo respectloos tegen hem spraken. Hij vertelt de agent dat het hem niet uitmaakt of iemand “een Oscar heeft gewonnen of beroemd is": “Ik zou de dingen die Spacey heeft gedaan, nooit gedaan hebben.”

Hij zegt dat hij weet dat ervoor uitkomen "het juiste is om te doen", maar dat hij gemengde emoties heeft. Hij voelt zichzelf ongemakkelijk om zich uit te spreken tegen iemand die zo machtig is. De man ontmoette Spacey op een evenement voor beroemdheden. "Het valt niet te ontkennen dat Spacey een getalenteerd acteur is. Daarom is het ook iemand die ik graag wou ontmoeten”, vertelt het vermeende slachtoffer aan de agent.

In het gesprek vertelt de man dat hij zich angstig voelt omdat het vermeende incident iets is dat hij "verdrongen had”. "Wat er gebeurd is, was verkeerd", klinkt het. Hij voegt eraan toe dat hij het gevoel heeft dat hij nu "de situatie misschien anders zou aanpakken".

De juryleden kijken naar het politieverhoor van het derde vermeende slachtoffer via schermen in de rechtbank. Ook Spacey kijkt toe vanuit de beklaagdenbank. Het interview is een aantal jaren na het vermeende misdrijf afgenomen.

Derde vermeende slachtoffer in politieverhoor: "Wat er gebeurd is, was verkeerd"

Hoe de zoon zich voelde, leek op een gelijke verdeling van "woede, walging en teleurstelling". Hij zegt dat zijn zoon boos was over wat er met hem gebeurd zou zijn, walgde van de manier waarop hij behandeld was en teleurgesteld was over het gedrag van iemand naar wie hij vroeger had opgekeken. De getuige zegt dat zijn zoon vroeg wat hij aan het vermeende incident kon doen, maar dat hij hem vertelde dat er niet echt een oplossing was gezien Spacey's "status" en "rijkdom".

De vader van de aanklager zegt dat hij zich niet kan herinneren of zijn zoon hem heeft verteld of de acteur überhaupt iets heeft gezegd tijdens de vermeende aanranding. Wel dat Spacey hem "op een krachtige manier vastpakte".

De getuige zegt dat hij zich onmiddellijk aankleedde en zijn zoon ging ophalen. Op de vraag hoe hij kon zien dat hij overstuur was, antwoordt hij: "Ik kon het verdriet, maar ook de woede, horen in zijn stem." Toen hij zijn zoon ophaalde, was het vermeende slachtoffer "erg emotioneel”. “Hij vertelde me onmiddellijk wat er was gebeurd", vertelt de getuige. Het eerste wat hij zei was dat hij was "aangerand door Kevin Spacey", aldus de man. Hij zei ook dat Spacey "hem twee keer probeerde te kussen en zijn genitaliën vastgreep".

De vader vertelt de rechtbank dat hij zich de nacht in kwestie "heel goed" herinnert en dat hij zijn zoon in de vroege ochtend ophaalde nadat hij een "onverwacht telefoontje” had ontvangen. “Mijn zoon belde me en zei: 'je gaat niet geloven wat er mij overkomen is, papa’. Hij was enorm overstuur."

Er wordt hem gevraagd hoe dronken hij was die avond. "Op een schaal van 1 tot 10?", antwoordt hij: "vijf, misschien zes." Op het moment dat hij bij zijn vader in de auto stapte (rond 3 uur ‘s nachts) zei hij nog: "Niemand gaat me geloven."

"Nee, dat wou ik niet," antwoordt hij op de vraag of hij in deze zaak wou getuigen. Hij zegt opnieuw dat hij hoopte dat anderen iets aan zijn verklaring zouden hebben. Meester Agnew vraagt naar de nacht van het vermeende misdrijf. “Flirtte je met Spacey?" "Nee, niet eens een beetje", klinkt het.

De man zegt dat hij in zijn leven periodes van depressie heeft gehad, maar dat hij zich niet kan herinneren dat hij een e-mail heeft gestuurd. Hij zegt dat hij "belangrijkere" dingen aan zijn hoofd had op het moment dat de e-mail werd verstuurd. “De periode waarin de mail is verstuurd was een van de moeilijkste periodes uit het leven van mijn cliënt”, reageert Christine Agnew, de advocate van de tweede aanklager. Hij gaat zelf verder en zegt dat de rechtszaak tegen Spacey onbelangrijk was in vergelijking met wat er in zijn leven afspeelde toen.

De advocaat van Kevin Spacey, Patrick Gibbs, vraagt nu of de aanklager de acteur ooit een e-mail heeft gestuurd via zijn website. Hij antwoordt: "Niet dat ik me kan herinneren." Gibbs verwijst het vermeende slachtoffer naar een e-mail aan Spacey, waarin hij de acteur vroeg contact op te nemen en zei dat hij bereid was zich uit de rechtszaak terug te trekken.

Tweede aanklager dacht dat ermee naar buiten komen anderen zou helpen

Tegen de tijd dat het vermeende slachtoffer het landgoed op het platteland verliet waar Kevin Spacey verbleef, was het ongeveer 3 uur 's nachts. Hij vertelt de rechtbank dat hij zijn vader belde om hem op te halen, zoals hij ook zei in zijn politieverhoor.

“Was je niet behoorlijk moe en emotioneel zo laat?”, vraagt de advocaat van de acteur. De man zegt dat hij "emotioneel maar heel alert" was. Hij is het er niet mee eens dat het een buitengewone avond was, maar hij noemt het eerder “gewoon een avond op café met drankjes achteraf. Naast de aanwezigheid van Spacey was er niets bijzonders aan de avond.”

"Ik had een leuke avond en toen gebeurde er iets ongewenst met me", vertelt het vermeende slachtoffer. Tegen de tijd dat hij bij zijn vader aankwam, was hij "helemaal in de war" en "emotioneel". Meester Gibbs vraagt of hij denkt dat alcohol enige invloed had op zijn reactie, waarop de aanklager toegeeft dat het "zijn emoties wel verhoogde". Wanneer hij vraagt of het vermeende slachtoffer onder de indruk was van Spacey, is het antwoord: “Ja, maar de feiten hadden een ontnuchterend effect”

De advocaat van de verdediging legt het vermeende slachtoffer nu voor dat hij door vrienden zou geplaagd zijn over wat er volgens hem is gebeurd. De man vertelt de rechtbank dat hij, naarmate de tijd verstreek,"humor gebruikte als een manier om ermee om te gaan". De advocaat gaat verder: “Hebben uw vrienden u ooit aangeraden om contact opnemen met de krant The Sun, nadat andere beschuldigingen aan het licht kwamen?” De aanklager zegt dat hij dat nooit heeft overwogen. Op de vraag of hij ooit heeft geprobeerd geld los te krijgen van de krant of Spacey, zegt hij stellig “neen”.