Derde keer adieu: ‘Familie’ neemt definitief afscheid van Jits Van Belle. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat er méér in zat”

Celebrities Ondanks scheiding en podium­vrees maakte zij het meest succesvol­le album van deze eeuw: “Adele verandert haar miserie in goud”

25 januari Geloof het of niet, het is intussen al 10 jaar geleden dat je voor het eerst hysterisch meebrulde met ‘Someone Like You’. Al meer dan een decennium is Adele (32) de onbetwistbare koningin van de break up-song, en dat is op zich niet verrassend. Ze zag haar eigen huwelijk stranden en had zo’n laag zelfbeeld dat ze zichzelf volledig moest heruitvinden in 2020. “Ik was nooit voor het geluk geboren”, aldus de Britse zangeres. Gelukkig maar dat ze haar miserie wist om te zetten in goud.