Depressie, zelfverminking én een geheim lief in spraakmakende docu rond Billie Eilish: “Ik heb me in een relatie nog nooit gewenst gevoeld”

CelebritiesEindelijk is het zover. Vanaf vandaag kunnen de fans van Billie Eilish (19) op Apple TV+ eindelijk de documentaire ‘The World’s A Little Blurry’ zien. Billie gaat nog dieper in op haar moeilijke momenten in haar leven én vertelt over haar ex-lief Brandon Adams, met wie ze een jaar lang een heftige relatie had.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de documentaire zien we zowel een weemoedige Billie als een happy jonge vrouw. Naar het einde toe onthult Eilish zelf hoe donker het voor haar is geworden. “Om eerlijk te zijn, ik dacht niet dat ik deze leeftijd zou halen”, zegt Eilish, die begon te worstelen met een depressie nadat een ernstige heupblessure haar dwong te stoppen met dansen toen ze dertien was. “Ik had op sommige plaatsen scheermesjes en pleisters verstopt in een klein hoekje van mijn kamer. En ik had altijd pleisters om mijn polsen. Ik sloot mezelf letterlijk op in de badkamer en liet mezelf bloeden omdat ik dacht dat ik het verdiende.”

Geheime relatie

In de documentaire vertelt ze ook meer over haar relatie met de Amerikaanse rapper en songwriter Brandon ‘Q’ Adams, die Billie gewoon ‘Q’ noemt. Adams verschijnt voor het eerst in beeld eind 2018, toen Eilish 16 was. Na een radio-interview is te zien hoe Billie zegt dat ze een partner nooit zou kunnen vergelijken met haar jeugdliefde Justin Bieber. Daaropvolgend zien we een knuffelende Eilish en Adams en zegt Billie dat hij er goed uitziet.”

Ook haar 17de verjaardag op 18 december 2018 viert het koppel al schaatsend samen. Maar daarna gaat het tussen hen minder goed. Tijdens een backstage moment van haar concert in Parijs in februari 2019 bekent Billie in de docu dat ze zich ‘eenzaam’ en ‘ellendig’ voelde op Valentijnsdag. “Ik heb niets gekregen,” vertelt ze. “En de avond ervoor was hij heel raar en afstandelijk geweest...”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Eilish vierde haar 17e verjaardag samen met Adams © Apple TV+

“Het ging allemaal heel goed en geweldig tussen ons”, vervolgt ze. “Maar toen had hij het idee om met vrienden naar het Big Bear Lake in Californië te gaan. Ik had zoiets van: ‘Weet je wat? Veel plezier en maak je geen zorgen over mij. Ik voel me ellendig, ik mis je en ik zou willen dat je met me zou praten, want ik heb niemand anders om mee te praten...’”

En ook twee maanden later klaagt Billie over zijn afwezigheid tijdens haar Coachella-optreden. Zo vertelde ze aan haar broer Finneas O’Connell dat ze Brandon een gratis ticket had gegeven met de voorwaarde dat hij bij haar moest blijven tijdens het festival. Maar Billie heeft hem toen twee en een halve dag niet gezien. Uiteindelijk is hij toch in haar kleedkamer verschenen, waar ze hem een ​​serenade bracht met haar lied ‘Xanny’.

Na haar optreden op Coachella, dat zowel door critici als fans werd geprezen, leek Eilish niet blij met haar performance. Ze sprak daarna Adams aan de telefoon en vroeg of hij haar kon komen opzoeken, waarop hij antwoordde: “Ik zal het proberen.” Nadat ze had opgehangen, gooide ze haar telefoon op de grond. “Ik probeer hem zover te krijgen dat hij in therapie gaat”, zegt ze in de docu tegen haar jeugdvriendin Zoe. “Hij is zo zelfvernietigend.” Vervolgens zien we hoe Billie samen met haar broer Finneas een nummer schrijft over een falende relatie. “Als ik weg ben van jou, ben ik gelukkiger dan ooit. Ik wou dat ik het beter kon uitleggen, ik wou dat het niet waar was.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Eilish en Adams backstage tijdens Coachella in April 2019. © Apple TV+

Backstage tijdens haar concert in New York City in juni 2019, vertelt Eilish waarom ze het had uitgemaakt met Adams. “Ik was gewoon niet gelukkig. Ik wilde niet dezelfde dingen die hij wilde en ik denk niet dat dat eerlijk was voor hem,’ zegt ze. “Ik denk niet dat je een relatie zou moeten hebben waar de ene persoon super enthousiast is over bepaalde dingen en waar de andere persoon niets om geeft. Er was ook gewoon een gebrek aan inspanning, denk ik. Ik dacht letterlijk: ‘Kerel, je hebt niet eens genoeg liefde om van jezelf te houden, je kunt niet van mij houden. En dat doe je ook niet ook al denk je van wel.”

Nooit gewenst

“Maar ik hou echt van hem, en dat maakte het moeilijker”, voegt ze eraan toe. “Omdat ik niet over hem heen ben. Ik heb niemand anders gevonden. Ik hield niet op met hem lief te hebben. Ik was een tijdje bij hem weggeweest en ik dacht: ‘Wauw. Ik mis zo veel andere dingen omdat ik me de hele tijd zorgen om je maak’.” We zien Eilish huilen die avond tijdens het uitvoeren van ‘I Love You’, een mooie liefdesballade van haar album uit 2019.

In een interview aan ‘GQ ‘vorig jaar vertelde Eilish dat ze zich in een relatie nog nooit ‘gewenst’ heeft gevoeld. “Door mijn vroegere vriendjes voelde ik me nooit gewenst. Door geen enkel van hen. Ik heb zelfs ook nog nooit in mijn leven het gevoel gehad dat er fysiek iemand naar mij verlangd.”

In een ander interview aan ‘Capital Breakfast’ vertelde ze ook dat ze spijt heeft dat ze een glimp van haar datingleven heeft toegestaan. “Ik heb relaties gehad en heb ze privé gehouden. En van die enkele relaties die ik openbaar heb gemaakt, heb ik spijt. Want als het slecht gaat, heeft iedereen een mening zonder dat ze er iets van afweten.”

Niet enkel Billies weemoedig liefdesleven, maar ook de meer luchtige gebeurtenissen komen uitgebreid in de documentaire aan bod. Zo kunnen haar fans zien hoe Billie haar rijbewijs haalt, hoe ze haar verjaardag viert, hoe alles loopt achter de schermen en maken ze kennis met de Billie die gewoon thuis is, waar ze geen superster is. Maar ook Billie het showbeest is te zien in ‘The World’s A Little Blurry’: op het podium met duizenden gillende fans.

Lees ook

Volledig scherm Billie Eilish © R.J. Cutler